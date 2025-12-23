Na dnevnom redu 17 tačaka Skupština Srbije danas nastavlja rad: Poslanici raspravljaju i o izveštaju Evropske komisije

Blic pre 12 minuta
Skupština Srbije nastavlja raspravu o svim tačkama dnevnog reda uključujući i izveštaj Evropske komisije o Srbiji.

Sednica Skupštine Srbije počela je 16. decembra. Skupština Srbije nastaviće danas u 10 sati objedinjenu raspravu o svim tačkama dnevnog reda, među kojima je i Predlog zaključka povodom izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu. Poslanici će raspravljati i o kadrovskim rešenjima koja se tiču Narodne skupštine, o izveštaju Komisije za hartije od vrednosti za 2023. i 2024. godinu, kao i o Izveštaju o radu za 2024. godinu koji je podnelo Regulatorno telo za
U Skupštini Srbije danas razgovor o članu REM-a iz redova nacionalnih manjina

Danas pre 2 minuta
Nastavlja se sednica skupštine, organizovan i razgovor o članu REM iz redova nacionalnih manjina

N1 Info pre 1 sat
Poslanici nastavljaju rad, među tačkama dnevnog reda Predlog zaključka povodom izveštaja EK o Srbiji

Poslanici nastavljaju rad, među tačkama dnevnog reda Predlog zaključka povodom izveštaja EK o Srbiji

RTS pre 52 minuta
Nastavlja se sednica parlamenta, organizovan i razgovor o članu REM-a iz redova nacionalnih manjina

Nova pre 57 minuta
Danas javni razgovor sa dvoje kandidata za REM koje predlažu nacionalne manjine

Telegraf pre 1 sat
Još jedni parlamentarni izbori na Kosovu: Nikad kraća kampanja i glasanje u vanrednoj atmosferi

Još jedni parlamentarni izbori na Kosovu: Nikad kraća kampanja i glasanje u vanrednoj atmosferi

NIN pre 11 minuta
Na dnevnom redu 17 tačaka Skupština Srbije danas nastavlja rad: Poslanici raspravljaju i o izveštaju Evropske komisije

Blic pre 12 minuta
Dok su sve oči uprte u Selakovića, „glavni šraf“ SNS i dalje vrti: Kako se izvukao Siniša Mali

Dok su sve oči uprte u Selakovića, „glavni šraf“ SNS i dalje vrti: Kako se izvukao Siniša Mali

Nova pre 16 minuta
Nastavlja se sednica skupštine, organizovan i razgovor o članu REM iz redova nacionalnih manjina

N1 Info pre 1 sat
Poslanici nastavljaju rad, među tačkama dnevnog reda Predlog zaključka povodom izveštaja EK o Srbiji

RTS pre 52 minuta