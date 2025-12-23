Na dnevnom redu 17 tačaka Skupština Srbije danas nastavlja rad: Poslanici raspravljaju i o izveštaju Evropske komisije

Skupština Srbije nastavlja raspravu o svim tačkama dnevnog reda uključujući i izveštaj Evropske komisije o Srbiji.

Sednica Skupštine Srbije počela je 16. decembra. Skupština Srbije nastaviće danas u 10 sati objedinjenu raspravu o svim tačkama dnevnog reda, među kojima je i Predlog zaključka povodom izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu. Poslanici će raspravljati i o kadrovskim rešenjima koja se tiču Narodne skupštine, o izveštaju Komisije za hartije od vrednosti za 2023. i 2024. godinu, kao i o Izveštaju o radu za 2024. godinu koji je podnelo Regulatorno telo za