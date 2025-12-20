Vučić: Imali smo važan sastanak, verujem da smo za korak bliže rešenju za NIS

Vučić je kazao da je situacija veoma složena i komplikovana, kao i da naredne nedelje očekuje različite inicijative, molbe i zahteve upućene OFAK-u u nadi da dobijemo operativnu licencu za NIS. "Posle važnog sastanka koji smo danas imali, verujem da smo za korak bliže rešenju izuzetno komplikovane situacije", rekao je Vučić u video objavi na instagramu. Kako je rekao, imamo bezbroj tehničkih problema, bezbroj muka, ali država gleda kako da te probleme reši.