Srbija 70 dana bez kapi nafte, oglasio se Vučić: Naredne nedelje brojne molbe i inicijative da OFAC produži licencu NIS-u

Kurir pre 1 sat
Srbija 70 dana bez kapi nafte, oglasio se Vučić: Naredne nedelje brojne molbe i inicijative da OFAC produži licencu NIS-u

Tim povodom sastanka, Vučić se oglasio i na društvenim mrežama istakavši: - Ponosan sam na građane i snagu države koja više od 70 dana, bez ijedne kapi nafte, uspeva da održi punu stabilnost našeg energetskog sistema.

Posle važnog sastanka koji smo danas imali, verujem da smo za korak bliže rešenju ove izuzetno komplikovane situacije - naveo je predsednik. Dodao da je tokom sastanka razmatran plan narednih koraka u vezi sa energetskim snabdevanjem i istakao da će država nastaviti da preduzima sve neophodne mere. Kako je rekao, imamo bezbroj tehničkih problema, bezbroj muka, ali država gleda kako da te probleme reši. - Imali smo važne razgovore sa strancima i naredne nedelje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Predsednik Srbije: Važni razgovori u vezi energetske stabilnosti

Predsednik Srbije: Važni razgovori u vezi energetske stabilnosti

Serbian News Media pre 46 minuta
Vučić o NIS-u: Održan važan sastanak

Vučić o NIS-u: Održan važan sastanak

Vesti online pre 3 sata
Vučić o razgovorima o energetskoj stabilnosti: Naredne nedelje brojne inicijative prema američkom OFAK-u

Vučić o razgovorima o energetskoj stabilnosti: Naredne nedelje brojne inicijative prema američkom OFAK-u

Nedeljnik pre 3 sata
Vučić posle važnog sastanka o NIS-u: Verujem da smo za korak bliže rešenju

Vučić posle važnog sastanka o NIS-u: Verujem da smo za korak bliže rešenju

RTK pre 3 sata
Vučić: Korak smo bliže rešenju za NIS

Vučić: Korak smo bliže rešenju za NIS

Nova pre 4 sati
Vučić: Imali smo važan sastanak, verujem da smo za korak bliže rešenju za NIS

Vučić: Imali smo važan sastanak, verujem da smo za korak bliže rešenju za NIS

Glas Zaječara pre 4 sati
Korak smo bliže ka rešavanju problema sa energetikom, rekao Vučić

Korak smo bliže ka rešavanju problema sa energetikom, rekao Vučić

Slobodna Evropa pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišnaftaofacsankcije nis-u

Politika, najnovije vesti »

„Nameštamo dušeke na fakultetu, uprava je isključila grejanje“: Pričali smo sa studentima iz Novog Pazara pred veliki protest…

„Nameštamo dušeke na fakultetu, uprava je isključila grejanje“: Pričali smo sa studentima iz Novog Pazara pred veliki protest, kolege iz cele Srbije već su stigle

Nova pre 1 sat
Predsednik Srbije: Važni razgovori u vezi energetske stabilnosti

Predsednik Srbije: Važni razgovori u vezi energetske stabilnosti

Serbian News Media pre 46 minuta
Razbijanje zabluda o kineskoj „dužničkoj zamci”

Razbijanje zabluda o kineskoj „dužničkoj zamci”

Politika pre 36 minuta
Ko su članovi misije Evropskog parlamenta koja dolazi u kontrolu u Beograd?

Ko su članovi misije Evropskog parlamenta koja dolazi u kontrolu u Beograd?

Danas pre 1 sat
Kako bi trebalo da izgledaju evropske trupe za Ukrajinu

Kako bi trebalo da izgledaju evropske trupe za Ukrajinu

NIN pre 1 sat