Cene u radnjama pre tri godine i danas: Kilogram jabuka skuplji 92 odsto

Mleko, kafa, kulen - to su samo neke od namirnica za koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će pojeftiniti nakon što trgovačke marže budu smanjene.

Pitanje je, međutim, koliko će ova mera zaista poboljšati životni standard građana, imajući u vidu da su osnovne životne namirnice tokom prethodnih nekoliko godina veoma poskupele. Tako je cena mleka za tri godine porasla za 37 odsto, dok kilogram jabuka sada plaćamo i 92 odsto više, piše Nova ekonomija. U narednim danima, Vučić će se ponovo obratiti javnosti, a ovog puta predstaviće nove ekonomske mere koje bi, kako je ranije najavljivao, trebalo da poboljšaju