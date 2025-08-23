Cene u radnjama pre tri godine i danas: Kilogram jabuka skuplji 92 odsto

Radio 021 pre 3 sata  |  Nova ekonomija
Cene u radnjama pre tri godine i danas: Kilogram jabuka skuplji 92 odsto

Mleko, kafa, kulen - to su samo neke od namirnica za koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će pojeftiniti nakon što trgovačke marže budu smanjene.

Pitanje je, međutim, koliko će ova mera zaista poboljšati životni standard građana, imajući u vidu da su osnovne životne namirnice tokom prethodnih nekoliko godina veoma poskupele. Tako je cena mleka za tri godine porasla za 37 odsto, dok kilogram jabuka sada plaćamo i 92 odsto više, piše Nova ekonomija. U narednim danima, Vučić će se ponovo obratiti javnosti, a ovog puta predstaviće nove ekonomske mere koje bi, kako je ranije najavljivao, trebalo da poboljšaju
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Spremite se za sutra, stižu top mere Vučić predstavlja ekonomski paket koji će olakšati život svim građanima Srbije: Niže…

Spremite se za sutra, stižu top mere Vučić predstavlja ekonomski paket koji će olakšati život svim građanima Srbije: Niže cene, jeftini krediti i druge olakšice

Kurir pre 7 minuta
Vučić: Mere će se odnositi na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Vučić: Mere će se odnositi na sve proizvode, pre svega na prehrambene

RTV pre 3 sata
Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Politika pre 4 sati
Vučević otkriva: Zašto studenti nisu prišli stolu za dijalog?

Vučević otkriva: Zašto studenti nisu prišli stolu za dijalog?

Pravda pre 6 sati
Prvo izbori, onda razgovori

Prvo izbori, onda razgovori

Ozon press pre 5 sati
Vučić s podignutom pesnicom odgovara studentima: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Vučić s podignutom pesnicom odgovara studentima: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Glas Zaječara pre 8 sati
Vučević: Blokaderi nemaju ni p od programa, zato su odbili džentlmensku ponudu Vučića

Vučević: Blokaderi nemaju ni p od programa, zato su odbili džentlmensku ponudu Vučića

Glas Zaječara pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeMleko

Politika, najnovije vesti »

Protest u Obrenovcu: Podrška studentkinji Nikolini Sinđelić

Protest u Obrenovcu: Podrška studentkinji Nikolini Sinđelić

Blic pre 1 sat
"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"…

"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"

Blic pre 2 sata
„Građani Leskovca protiv blokada“ blokirali ulice: Naprednjaci ponovo održali skup

„Građani Leskovca protiv blokada“ blokirali ulice: Naprednjaci ponovo održali skup

Danas pre 2 sata
Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Glišića: Uplašili smo se da možda mora da se vrati u bolnicu

Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Glišića: Uplašili smo se da možda mora da se vrati u bolnicu

Blic pre 3 sata
"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!…

"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!

Blic pre 3 sata