Vučić s podignutom pesnicom odgovara studentima: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Glas Zaječara pre 57 minuta  |  Anđela Risantijević
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle jučerašnjeg odbijanja njegovog poziva studentima u blokadi da razgovaraju, da će se boriti protiv svih koji žele da unište Srbiju. „Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište“, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu, uz sliku sa stisnutom pesnicom i osmehom, reagujući tako na odgovor studenata koji su mu poručili da raspiše izbore. Reagujući na odbijanje studenata
Glas Zaječara pre 47 minuta
Blic pre 52 minuta
Radio 021 pre 1 sat
RTS pre 1 sat
B92 pre 47 minuta
Telegraf pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Radio 021 pre 12 minuta
Politika pre 12 minuta
Beta pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Glas Zaječara pre 47 minuta