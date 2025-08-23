Vučić s podignutom pesnicom odgovara studentima: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle jučerašnjeg odbijanja njegovog poziva studentima u blokadi da razgovaraju, da će se boriti protiv svih koji žele da unište Srbiju. „Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište“, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu, uz sliku sa stisnutom pesnicom i osmehom, reagujući tako na odgovor studenata koji su mu poručili da raspiše izbore. Reagujući na odbijanje studenata