Nikolina Sinđelić: Nadam se da žena i ćerka Marka Krička ne prolaze kroz ovo kroz šta ja prolazim

Nikolina Sinđelić, studentkinja Fakulteta političkih nauka i žrtva policijskog nasilja, danas je simbol otpora i hrabrosti u borbi protiv sistema koji je pokušao da je ućutka i ponizi.

I dok za Marka Krička, njenog zlostavljača, i dalje nema odgovornosti, a institucije njeno svedočenje nazivaju lažnim, Nikolina javno govori o torturi kroz koju je prošla, zloupotrebi intimnih fotografija i pritiscima države. U intervjuu za Nova.rs kaže da je ne dotiče to što je ministar Dačić njeno svedočenje protumačio kao lažno, te da je on samo produžena ruka predsednika države. "Šta očekivati od MUP-a u čijoj službi policajci prebijaju, kidnapuju i zastrašuju