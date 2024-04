Odesa u ruševinama! Razoran napad Rusa, lansiran Iskander, među ranjenima i deca!

U ruskom napadu na Odesu povređeno je devet osoba, među kojima i deca.

U ruskom napadu na Odesu povređeno je devet osoba, među kojima i deca. Rusija je pokrenula napad dronovima na Ukrajinu u kojem je povređeno devet osoba u crnomorskoj luci Odesi, među kojima je četvoro dece, a gađala je i Kijev, saopštili su ukrajinski vojni zvaničnici rano u utorak. In #Odesa, as a result of #Russianterror, 9 people were injured, including 4 children , — State Emergency Service Residential buildings were damaged, there was a fire. 34 people were