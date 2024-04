Grbović: Nisam bio ni kod Vučića u Jajincima, ni kod partijarha, a ni Hil me nije nagovarao

Predsednik PSG Pavle Grbović rekao je da na njega i odluku njegove stranke da ide na izbore 2. juna nije uticao niko.

Kako je naveo, na njegovu odluku "nije uticao nikakav sastanak kod Vučića u Jajincima na kafi i vinu, niti kod patrijarha bilo gde, a ni nagovor američkog ambasadora Kristofera Hila", kako su to insinuirali neki predstavnici onih stranaka koje su odlučile da ne idu na izbore. On je gostujući u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodina rekao da ako postoje konkretna saznanja da je neko išao na takve sastanke - onda to treba i da kaže. "Tvrdim da nisam bio.