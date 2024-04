Mediji: Veliko hapšenje; Pale grupe falsifikatora diploma, a među uhapšenima policajac i savetnik

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK danas su na teritoriji Srbije lišene slobode dve organizovane kriminalne grupe.

Privedeno je 17 lica zbog sumnje da su u periodu od aprila 2023. godine do danas izvršili krivična dela falsifikovanje. Prvu organizovanu kriminalnu grupu činilo je šest lica i to: M.N., N.G., V.S., L.R.S., S.B i N.P., dok je drugu organizovanu kriminalnu grupu činilo 11 lica i to: R.B., A.B., B.D, D.G., I.D., Z.V., M.B., M.P., S.K., B.Đ i S.K.. Naime, postoje osnovi sumnje, da su ove organizovane kriminalne grupe nabavljali radi dalje upotrebe kao i izrađivali