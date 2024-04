Ko bi mogao da bude lider opozicije?

Da li Đilas odlazi u drugi politički red posle bojkota? Kakve šanse ima Savo Manojlović?

Da li Đilas odlazi u drugi politički red posle bojkota? Kakve šanse ima Savo Manojlović? Dojučerašnji politički saborci, danas su neistomišljenici. Sloga u redovima koalicije Srbije protiv nasilja zapela je na prvoj prepreci. Nisu se složili u tome da li treba izaći na izbore 2. juna. Tako se do skoro jaka opoziciona kolona osuli u dva tabora - one koji bojkotuju: Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, Novi DSS Miloša Jovanovića, pokret Zdravka Ponoša i one koji