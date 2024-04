Ko je Savo Manojlović? Kandidat za gradonačelnika iz pokreta „Kreni-promeni“

Savo Manojlović, direktor kampanje "Kreni promeni", biće kandidat za gradonačelnika na predstojećim beogradskim izborima koji će se održati 2. juna.

Savo Manojlović danas je najavio učešće organizacije „Kreni promeni“ na predstojećim izborima u Beogradu. „Ključni problemi ovog momenta nisu preseljenje birača u Beogradu, nisu ni mediji koji su zatvoreni, nisu ni to što su ove teme koje su zatvorile sve teme običnog čoveka. Čini mi se da nije ni to što živimo u jednom od najzagađenijih gradova, nije ni to što živimo u gradu sa najvišim stepenom korupcije. Meni se čini da su ključni problemi Beograda apatija koju