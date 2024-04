Voćnjaci u ivanjičkim selima desetkovani: Stručnjaci otkrivaju od čega dolazi najveća pretnja!

Nakon aprilskog snega koji je iznenadio kad mu vreme nije, meštane ivanjičkih sela najviše su zabrinule niske temperature koje su negativno uticale na zasade voća i povrća. - Šljive su skroz uništene, tako je bilo i prošle godine.

Mi uradimo sve što je potrebno, prihranu i zaštitu, ali od mraza nema spasa. Za malinu još uvek nismo sigurni kakvo je stanje. Ove vremenske neprilike sigurno je osetila, ali još uvek nismo sigurni koliko će to uticati na rod, kažu meštani ivanjičkog sela Lisa. Da sam sneg nije velika opasnost, već da su to isključivo niske temperature, tačnije one koje se spuštaju ispod nule, potvrdili su i stručnjaci. - Plodovi su formirani i tu temperature od minus jedan već