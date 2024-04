Stiže novi "pakao"; Spremite se

Kao u prvih 15 dana aprila, ovaj mesec će se završiti natprosečnim temperaturama. Prema najavi RHMZ u nedelju i do prve polovine naredne sedmice temperature će dostići letnje vrednosti.

Za vikend se očekuje osetni porast temperatura - maksimalne vrednosti u subotu od 21 do 23 stepen, u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice, od 28. aprila do 2. maja i to od 24 do 29 stepeni. U Podunavlju, Pomoravlju i Vojvodini počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar, košava, najavio je RHMZ. Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša od 21 do