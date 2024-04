Sutra još toplije

U Srbiji će sutra u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od četiri do 10, a najviša dnevna od 20 do 23. U Beogradu sutra pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od osam do 10, a najviša dnevna oko 23. U Srbiji do srede