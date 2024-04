Predsednik Kine Si Đinping od 8. do 10. maja u poseti Mađarskoj

Šef kabineta mađarskog premijera rekao je da je u interesu Mađarske da ima dobre ekonomske odnose sa što više zemlja

Kineski predsednik Si Đinping boraviće u poseti Mađarskoj od 8. do 10. maja, izjavio je šef kabineta mađarskog premijera Đerđeli Guljaš. On je na konferenciji za medije rekao da je u interesu Mađarske da ima dobre ekonomske odnose sa što više zemlja i da nema smisla postavljati ideološke barijere kada je reč o ekonomskim odnosima, prenosi Index.hu. "Kina je jedna od vodećih svetski sila", rekao je on i dodao da su pripreme za posetu kineskog predsednika već u toku.