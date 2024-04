Danas je Lazareva subota ili Vrbica

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave Lazarevu subotu ili Vrbicu, praznik posvećen vaskrsenju pravednog Lazara iz Vitinije koga je Isus Hristos, prema predanju, vaskrsao iz mrtvih.

Lazareva subota ili Subota pravednog Lazara, u srpskom narodu još poznata i kao Vrbica a obeležava se još od IV veka. Vrbica se uvek proslavlja u subotu, dan pred praznik Cveti, a običaj je da se na Lazarevu subotu nose grančice vrbe, što simbolično predstavlja događaj ulaska Isusa Hrista u Jerusalim. U hramove se unose vrbine grane koje ostaju tamo do nedelje, odnosno do Cveti, a one simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali Spasitelja na ulasku u