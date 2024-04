Mijailović: Vučić pomaže Partizan, ali mu smeta vređanje kao čoveku

Kad sutra odem da tražim pare, meni predsednik kaže da će on pomoći jer mu je to dužnost, ali da mu smeta vređanje kao čoveku i ja samo zaćutim - istakao je Mijailović

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomaže košarkaškom klubu Partizan jer to vidi kao dužnost, ali mu kao kao čoveku smetaju uvrede sa tribina od naših navijača - rekao je danas predsednik kluba Ostoja Mijailović. - Moramo da se borimo protiv vređanja, mi imamo najbolje navijače, to govori ceo svet i to znači više od novca, ali moramo da iskorenimo vređanje - rekao je Mijailović na konferenciji za medije upriličenoj povodom produžetka ugovora sa trenerom Željkom