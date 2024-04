"Nadamo se da je ono što smo ponudili Hamasu dovoljno":Izrael spreman da razmotri efikasan kraj rata u Pojasu Gaze

Izrael je spreman da razmotri efikasan kraj rata u Pojasu Gaze, izjavio je danas neimenovani visoki izraelski zvaničnik za info-portal na hebrejskom jeziku "Vala njuz".

"Nadamo se da je ono što smo ponudili dovoljno da Hamas uđe u ozbiljne pregovore. Nadamo se da će shvatiti da smo mi ozbiljni u vezi sa dogovorom, a mi to jesmo. Moraju da shvate da ako se prva faza sprovede, moći ćemo da napredujemo ka sledećim fazama i dođemo do kraja rata", rekao je neimenovani izraelski zvaničnik, prenosi "Tajms of Izrael". Ranije je info-portal "Vala njuz" preneo da je Izrael spreman da razgovara o "obnavljanju produženog mira" u Pojasu Gaze i