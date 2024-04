Vremenska prognoza za 28. April: Sunčano i vetrovito u Srbiji, Beograd među najtoplijim gradovima

Vremenska prognoza za nedelju 28. april 2024. godine.

Vremenska prognoza za nedelju 28. april 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 28. april 2024. godine ujutru je ponegde moguća magla. Tokom dana sunčano u celoj zemlji. Duvaće košava. Sa severa Afrike stiže topli vazduh i podiže temperaturu za još nekoliko stepeni. Jutarnja temperatura do 13, a najviša od do 27 stepeni. Beograd će sutra biti jedan od najtoplijih gradova u regionu sa temperaturom do 27 stepeni. Biće sunčano i vetrovito. U ponedeljak