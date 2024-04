Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji će danas preovladavati sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro je po kotlinama i duž rečnih tokova moguća kratkotrajna magla. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar koji će biti jak na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju. Najniža temperatura od četiri stepena do 13 stepeni, a najviša od 24 do 27. I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Ujutro će duvati slab vetar a u toku dana umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 13 stepeni Celzijusa, a najviša oko 27.