Jokić i kompanija zagrevali se u papučama (VIDEO)

Denver Nagetsi poraženi su u četvrtoj utakmici plej-of serije od Lejkersa u Los Anđelesu, a ono što igračima ekipe iz Kolorada nije išlo na ruku jeste što su morali zagrevanje da počnu bez patika.

The team bus carrying the Nuggets player’s shoes was a little delayed getting to the arena tonight ahead of Game 4, I’m told. Some players were shooting around and starting their warmup in slides. The bus has since arrived. pic.twitter.com/FDkiI6arqv — Harrison Wind (@HarrisonWind) April 27, 2024 Kao što se može videti igrači Denvera, među kojima i Nikola Jokić, morali su da zagrevanje počnu u papučama. Razlog je taj što je autobus u kojem su bile patike kasnio u