Boston vratio brejk Majamiju, 15 poena Jovića (video)

Oklahoma je savladala Nju Orleans 106:85 i povela 3:0 u seriji

Košarkaši Bostona pobedili su u Majamiju 104:84 u trećoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije NBA lige. Boston je vratio brejk i sada vodi 2:1 u seriji. Džejson Tejtum i Džejlen Braun ubacili su po 22 poena. Kod Majamija Bem Adebajao postigao je 20, a Nikola Jović 15 poena, uz osam skokova, za skoro 34 minuta. Oklahoma je savladala Nju Orleans 106:85 i povela 3:0 u seriji. Nikola Jovic with INCREDIBLE body control to finish the and-1 BOS-MIA | Game 3