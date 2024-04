Dačić: Glasanje o prijemu Kosova u Savet Evrope najverovatnije 17. maja

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je 16. i 17. maja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope (SE) o prijemu Kosova u tu organizaciju, a da će glasanje biti najverovatnije 17. maja. Dačić je za TV Prva rekao da ta tema još nije na dnevnom redu, ali se može očekivati da bude.

– Parlamentarna skupština Saveta Evrope je završila svoju ulogu. Oni su dali preporuku, ali to ne znači da o tome mora da se raspravlja odmah. Neke zemlje izražavaju rezervu, to su Francuska i Italija. A kada Francuska i Italija izraze rezervu, onda se postavlja veliko pitanje, jer oni tamo nemaju sad baš 100 odsto većinu. Prošli put je na glasanju bilo 33 za, a treba 31. Znači, to je već poljuljano – rekao je Dačić i ukazao da je Mađarska priznala Kosovo, ali da