Preminuo radnik povređen u požaru u fabrici u Leštanima

Nastavljena crna serija pogibija radnika u državnim fabrikama koje se bave proizvodnjom oružja

Preminuo radnik B.R. (30) koji je juče povređen u eksploziji u fabrici u Leštanima, objavio je N1. Tako je nastavljena crna serija pogibija radnika u državnim fabrikama koje se bave proizvodnjom oružja. On je juče zbog teških povreda, tačnije opekotina primljen u Urgentni centar, gde je i izdahnuo. Juče je došlo do požara u fabrici na valjku i tom prilikom su dva radnika povređena. Požar na valjku Koako su preneli mediji, do požara je došlo u proizvodnoj hali