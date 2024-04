Sutra u Srbiji sunčano i toplo vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, a na jugoistoku i jugozapadu zemlje promenljivo oblačno vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, gde se lokalno očekuju i udari olujne jačine. Najniža temperatura biće od pet stepeni do 16, a najviša od 22 do 27 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano, toplo i vetrovito vreme, prenosi Tanjug. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 14, a najviša oko 26 stepeni. U sredu će u većem delu Srbije i dalje biti