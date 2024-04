Sunce je "okupalo" Beograd, košava nam malo smeta: Ali u sredu će da se smrkne, evo šta donosi ta promena

Košava će u Beogradu duvati do četvrtka

U Beogradu i danas preovladava sunčan dan, ali je veoma vetrovito, uz jaku košavu. Trenutna temperatura iznosi 26°C. Ovakvo vreme zadržaće se sve do srede. Već u sredu poslepodne sledi postepeno povećanje oblačnosti i to će biti uvod u promenu vremena od četvrtka. Na području naše prestonice od četvrtka do subote biće dosta oblaka, a uz promenljivo oblačno vreme očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na širem području grada biće uslova za kratkotrajne