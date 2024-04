Bez vode u Stanovu, Vinogradima, Aerodromu…

Havarijska isključenja na dan 29.04.2024. Stanovo, ul. Đorđa Anrejevića Kuna ( od 08:00 do 11:00 časova ), izrada nove ulične linje. Vinogradi, ul. Borivoja Glišića ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka hidranta. Denini Brdo, ugao Cvetne i Franše Deperea ( od 08:00 do 11:00 časova ), zatvarači. Aerodrom, ugao Vladimira Rolovića i Lj. Ubavkića ( od 11:00 do 13:00 časova ), popravka zatvarača. Batočina, ul. Hajduk Veljkova ( od 13:00 do 15:00 časova ), zatvarači.