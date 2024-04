Borelj: Nekoliko članica EU bloka do kraja maja priznaće palestinsku državu

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj rekao je da nekoliko članica EU namerava da do kraja maja prizna palestinsku državu kao nezavisnu.

- Očekuje se da će nekoliko evropskih država priznati palestinsku državu do kraja maja - naglasio je Borelj na marginama vanredne sednice Svetskog ekonomskog foruma u Rijadu. On nije precizirao koje su to države. Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je nameru Španije da "prizna Palestinu kao nagradu za terorizam". Norveška je, takođe, najavila da bi mogla da prizna palestinsku državu pre početka leta, prenosi ruska novinska agencija TASS. Trenutno,