Duško Knežević, posebnim letom iz Londona, izručen Crnoj Gori

Duško Knežević, biznismen, vlasnik Atlas grupe, protiv kojeg je podignuto nekoliko optužnica, izručen je Crnoj Gori, saopšteno je iz Uprave policije (UP). „Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, su danas, uz asistenciju službenika Sektora policije posebne namjene, uspešno realizovali ekstradiciju D.K. (65), državljanina Crne Gore, iz Velike Britanije u Crnu Goru“, ističe se u saopštenju, a prenose Vijesti. Iz UP su dodali da se on potražuje radi vođenja više