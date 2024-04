Radno vreme postavki Narodnog muzeja Valjevo za praznike

Obaveštenje Narodnog muzeja Valjevo o radnom vremenu postavki tokom predstojećih praznika.

U Gradskoj galeriji otvorena izložba “Nasleđe: Kolekcija predmeta Nadežde Petrović” Centralna postavka, Muselimov konak, Kula Nenadovića i Kulturno-istorijski kompleks u Brankovini u sredu, 1. maja rade od 10 do 17 časova, ulaz u postavku je do 16 30. U četvrtak, 2. maja, rade od 10 do 17 sati, ulaz do 16 30. U subotu, 4. maja, Centralna postavka, Muselimov konak i Kulturno – istorijski kompleks u Brankovini, rade od 10 do 18 časova, ulaz do 17 30. Kula Nenadovića