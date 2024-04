Roling Stounsi započeli američku turneju rasprodatim koncertom u Hjustonu

HJUSTON - Legendarna rok-grupa Roling Stouns započela je u nedelju turneju po severnoj Americi koncertom u Hjustonu.

Kako prenose američki mediji, obožavaoci Stounsa doputovali su iz raznih američkih gradova da bi gledali jedan od najvećih bendova u istoriji rok muzike, zabrinuti da bi ovo mogla biti njihova poslednja turneja, prenosi Rojters. Nastup Stounsa u Hjustonu bio je prvi od 16 nastupa ovog benda koji su planirani širom SAD i Kanade do jula ove godine. Britanski rok sastav, koji je osnovan pre više od šest decenija, otvorio je svoj nastup u Hjustonu pesmom "Start Me Up",