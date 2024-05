Urušio se deo autoputa na jugu Kine: Poginulo najmanje 24 ljudi, 30 povređeno (VIDEO)

Najmanje 24 ljudi poginulo je danas kada se na jugu Kine, u provinciji Guangdong, urušio deo autoputa, preneli su kineski mediji.

Deo puta dužine 17,9 metara srušio se oko dva sata ujutru, saopštile su vlasti glavnog grada Guangdonga, Meidžua, prenosi AP. At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province of China. "Oko 11.45 po lokalnom vremenu pod ruševinama (puta) je pronađeno 18 automobila.