Radno vreme Doma zdravlja u Kragujevcu za praznike

Sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja i ponedeljak (01, 02, 03, 04, 05, i 06. maj) neradni su dani u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Dežurstvo se organizuje po već utvrđenom rasporedu: Služba opšte medicine: Zdravstvena stanica br. 4 u ul. Svetozara Markovića Sreda, četvrtak, petak i ponedeljak 07,00 do 20,00 časova, Subota i nedelja od 08.00 do 18.00, Zdravstvena ambulanta Stragari od 07,00 do 12,00 časova u ambulanti, od 12,00 do 14,00 časova na terenu Subota i nedelja od 08.00 do 14.00 od 14,00 do 18,00 časova na terenu Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece U centralnom punktu u ul.