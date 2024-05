Kakvo vreme nas čeka za 1. Maj?! Hoće li kiša iznenaditi izletnike danas?

Kakvo vreme nas očekuje danas?

Kakvo vreme nas očekuje danas? Sunčano i toplo i sutra, ali samo u prvom delu dana. Posle podne, na jugu i zapadu zemlje lokalno će biti uslova za kišu. Tokom večeri naoblačenje sa kišom proširiće se i na ostale krajeve.Duvaće jaka košava, ponegde i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 8, najviša do 25 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito, sa temperaturom do 24 stepena. Kiša stiže i do glavnog grada tokom noći. U većem delu pretežno sunčano, toplo i