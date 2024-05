Aleksić: Bajdenov kabinet ima 15 resora, u Rusiji 16 ministarstava, a mi imamo 31 ministra

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić je danas, budući kabinet mandatara Miloša Vučevića nazvao "Vladom političke trgovine".

On je naveo i to da je reč o Vladi "rasipništva i potpune konfuzije bez trunke konherentosti", uz preletače. On je, u skupštini Srbije, gde je u toku rasprava o budućoj vladi Srbije, za N1 kazao da gotovo nijedna država "nema 32 člana vlade", koliko će, po prelogu mandatara Miloša Vučevića ukupno imati njegov kabinet. "Sastav Bajdenovog (predsednika SAD Džozefa) kabineta u Americi ima 15 resora, u Rusiji 16, a mi imamo čak pet ministara bez portfelja, bez