Vremenska prognoza za 2. Maj: Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, a duvaće i Košava

Vremenska prognoza za četvrtak 2. maj 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 2. maj 2024. godine u Srbiji će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i to uglavnom u drugom delu dana. Vetar slab i umeren južni, u košavskom području umeren i jak jugoistočni koji će na jugu Banata pre podne povremeno dostizati i udare olujne jačine. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.