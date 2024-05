U Srbiji sutra pretežno oblačno i hladnije

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije biće grmljavine, a u nekim delovima zemlje se očekuju i obilnije padavine.

Vetar slab i umeren, u većem delu zapadni i severozapadni, samo će se pre podne i sredinom dana u Banatu i delu istočne i jugoistočne Srbije zadržati južni i jugoistočni. Najniža temperatura od osam do 14, a najviša od 16 do 19. U Beogradu oblačno i hladnije vreme s kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, ujutro jugoistočni, a tokom većeg dela dana zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od 13 do 16. U Srbiji u subotu pretežno oblačno,