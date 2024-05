Američki borbeni avion F-16 obavio let pod kontrolom vještačke inteligencije

Američki borbeni avion F-16 obavio je probni let bez ljudskog pilota, pod kontrolom vještačke inteligencije (AI), a na prednjem sjedištu je sjedio sekretar Američke ratne avijacije Frank Kendall.

Američki borbeni avion F-16 obavio je probni let bez ljudskog pilota, pod kontrolom vještačke inteligencije (AI), a na prednjem sjedištu je sjedio sekretar Američke ratne avijacije (USAF) Frank Kendall. Let je održan u petak u bazi USAF-a u Kaliforniji, gdje se trenira nova generacija vještačke inteligencije, sa planom da Sjedinjene Američke Države imaju flotu od 1.000 borbenih aviona kojima ne upravljaju ljudi do 2028. godine, prenose reporteri Associated Pressa