Turbulentno nebo nad Srbijom: Radarske slike sve pokazuju: Dva regiona nevreme ni danas neće zaobići, a sa severa se od ovog dana sprema novi potop

Danas će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima koji će u nekim delovima zemlje biti praćeni i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Kako ističu iz RHMZ, maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 23 stepena, dok će minimalna ići do 11 stepeni. Sudeći prema radaru vremena objavljenom na sajtu Vremeradar.rs samo će tokom pre podneva u Srbiji, i to jugozapadnim i na krajnjem severoistoku zemlje biti kiše. - Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje - saopštili su u vremenskoj prognozi. Podsetimo, juče je u Srbiji pljuskova sa grmljavinom bilo na jugozapadu, jugu i