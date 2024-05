U Srbiji sutra promenljivo vreme, kiša ponegde na zapadu

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplije - saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Pljuskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Duvaće slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura biće od sedam do 13, a najviša od 24 do 27 stepeni. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplije. Južni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura oko 13, a najviša oko 27 stepeni Celzijusa. U Srbiji će do utorka biti toplije, većinom suvo sa sunčanim intervalima, a