Pretežno oblačno, mestimično sa kišom i grmljavinom. Tokom dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 17 do 24 stepena. U Kragujevcu promenljivo, kišovito sa temperaturom do 22 stepena.