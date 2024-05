Petković: EU je izašla sa svojim nacrtom statuta ZSO, Kurti i to odbio

Sve srpsko danas je ugroženo i zbog toga što nema ZSO, ali Priština već 11 godina odbija da ispuni svoje obaveze, a vidite prema izjavama Kurtija i Osmani da nemaju nameru da ikada osnuju ZSO iako ona predstavlja kičmu Briselskog sporazuma, rekao je danas direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

On je naveo da su na pritisak zapada u novembru krenuli sastanci posvećeni ZSO. - Mi smo u novembru 2023. krenuli sa sastancima koji su bili posvećeni ZSO. Priština 11 godina odbija da je formira i to neće izgleda nikad ni uraditi iako ona predstavlja kičmu Briselskog sporazuma i dogovora jer prvih šest tačaka sporazuma se odnosi na formiranje ZSO, a oni neće to da urade da bi obezbedili individualna i kolektivna prava Srba na KiM. Sve srpsko je danas ugroženo na