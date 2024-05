Upao u toplotni bazen, pa poginuo! Mladić želeo da se okupa, usledila nezamisliva tragedija: Policija zatekla užasan prizor

Mladić (23) umro je u najgorim mukama nakon što je upao u toplotni bazen u Nacionalnom parku " Jelouston", nakon što je tražio mesto gde može da se "okupa".

Naime, Nacionalni park "Jelouston" je poznat kao mesto prirodne lepote, ali je takođe i veoma opasan ako ne preduzmete odgovarajuće mere predostrožnosti. Posebno, toplotni izvori u parku mogu biti izuzetno opasni zbog prisustva magme koja zagreva vodu do neverovatnih temperatura. Kupanje u toplotnim bazenima je pogubno, što je tragično otkrio i 23-godišnji Kolin Skot 2016. godine. Colin Scott from Portland who dissolved in Yellowstone spring was looking for a place