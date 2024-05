ATP - Novakova 424. nedelja na vrhu sveta, a tu će biti bar do 10. juna

Novak Đoković danas je započeo 424. nedelju na vrhu ATP liste.Novak je 8,13 godina najbolji teniser sveta.

Iako ga nije bilo na Mastersu u Madridu, srpski teniser je sačuvao prednost u odnosu na najabližeg pratioca Janika Sinera, ta razlika je sada 1.130 poena. Novak je na prvom mestu sa 9.990 bodova, dok je Siner drugi sa 8.860. Novak će prvi na ATP listi bar do 10. juna s obzirom na to da Janik Siner usled povrede kuka neće nastupiti na mastersu u Rimu, pa to znači da matematički niko neće moći da pretekne Novaka sve do tada. Odustajanjem Italijana, Đoković je