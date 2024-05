Dodeljene pulicerove nagrada za novinarstvo Objavljen spisak svih dobitnika

Univerzitet Kolumbija u Njujorku objavio je dobitnike Pulicerovih nagrada za 2024. godinu.

Pulicerove nagrade smatraju se najprestižnijim u američkom novinarstvu i odaju priznanja za rad u više novinarskih i umetničkih kategorija. Objavljeni su dobitnici Pulicerovih nagrada za 2024. godinu, koje dodeljuje Univerzitet Kolumbija u Njujorku. Pulitzer Prizes in journalism awarded to The New York Times, The Washington Post, AP and others https://t.co/tDWLDoxtbo — gopalkpuri (@gopalkpuri) May 6, 2024 Lokalni list Lokaut Santa Kruz dobio je Pulicera u