VIDEO Sraman potez Jokićevog saigrača: Usred napada gađao sudiju sa klupe, ovo je bruka Denvera

Denver Nagetsi su ubedljivo gubili već u prvom poluvremenu meča sa Minesotom, a to nisu znali da podnesu sportski.

To je bacilo senku na tim koji je bio apsolutno dominantan prethodne sezone. Džamal Marej je pokazao da je vidno isfrustiran i da teško može da podnese kada ubedljivo gubi. Neki će reći da je to odlika šampiona, ali njegov potez koji je proistekao iz te frustracije je sve samo ne šampionski. U jednom trenutku je bacio na teren grejače sa klupe, igra nije prekinuta, ali je to snimila kamera TNT koji ima ekskluzivna prava za NBA ligu. Marej je ubacio grejače na teren