Jokić i treći put MVP, stigao Birda i Magica Johnsona

Nikola Jokić je ponovio neverovatan uspeh iz 2021. i 2022. godine i postao je prvi Srbin i Evropljanin sa tri priznanja najkorisnijeg igrača sezone u NBA ligi (engl.

Most valuable player - MVP). Jokić se ovim izjednačio sa igračima kao što su Moses Malone, Larry Bird i Magic Johnson, a ispred njega su Wilt Chamberlain i LeBron James sa po četiri MVP nagrade, Bill Russell i Michael Jordan sa po pet, i Kareem Abdul-Jabbar, koji je ovo priznanje dobio šest puta. Srpski centar je vodio aktuelne šampione Denver Nuggetse kroz takmičarski deo u kom su zauzeli treće