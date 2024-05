Nikola Jokić zvanično MVP: Srpski košarkaš treći put u karijeri najbolji igrač NBA lige

Srpski košarkaš Nikola Jokić treći put u karijeri proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača NBA lige, saopšteno je večeras iz najjače lige na svetu.

Pored Jokića u užem izboru bili su Luka Dončić iz Dalas Maveriksa i Šej Gildžres Aleksander iz Oklahome. Jokić je treći put osvojio ovo laskavo priznanje u poslednje četiri godine i postao tek deveti igrač sa tri ili više MVP priznanja. The 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player is... Nikola Jokic! #NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/vvgSrHCHU9 — NBA (@NBA) May 8, 2024 Ispred njega su Karim Abdul-Džabar (6), Majkl Džordan (5), Bil Rasel (5), Vilt Čemberlen