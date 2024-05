„Nema ovde nikakvih evrointegracija, nema ni evropskih vrednosti“

U Skupštini Srbije postignut je dogovor između parlamentarnih grupa o izmenama Zakona o lokalnim izborima, što znači da građani koji su promenili prebivalište u poslednjih 11 meseci neće moći da glasaju na izborima u Beogradu.

Opozicija je to odmah nazvala pobedom, a novinar Radomir Marković za N1 kaže da pobedom može da se nazove svašta. „Ne verujem da je to tek tako dato. Očekujem da SNS ima nešto da izvuče iz rukava, što bi to anuliralo, ako se to zaista ostvari, da će birački spisak biti čist“, kaže novinar za N1. FERKA, kampanja za fer izbore Građanskih inicijativa, podnela je inicijativu poslanicima Skupštine za odlučivanje o povredi Ustava od strane predsednika, jer se njegovo ime