Izmene zakona kojim se sprečava migracija birača u Skupštini Srbije

Opoziciona grupa poslanika podnela je predlog Skupštini Srbije o izmenama Zakona o lokalnim izborima, kojima se predviđa da građani koji su u poslednjih 11 meseci promenili prebivalište ne mogu da glasaju na novoj adresi.

To je za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdio Radomir Lazović, poslanik Zeleno-levog fronta, opozicione stranke koj je deo koalicije "Biram borbu" koja će učestvovati na lokalnim izborima raspisanim za 2. jun. "Ovo je za nas kao opoziciju značajno zbog toga što je jedna uspeh i ustupak. Naterali smo vlast da ustukne, a to je tražio i ODIHR (OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava), rekao je Lazović. On je ocenio da je reč o "značajnom